Dévoilement des gagnants du 29e Concours intercollégial de sculpture sur neige

L’édition 2025 du Concours intercollégial de sculpture sur neige se tenait du 31 janvier au 2 février 2025 sous le thème «Chaud devant!», sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. L’équipe du Cégep Saint-Laurent a décroché la première position avec sa sculpture «Attention plancher mouillé».

La deuxième place a été attribuée à l’équipe 2 du Cégep Marie-Victorin pour «L’ours a perdu son habitat… et sa carte de métro» et le Cégep de Lévis a remporté la troisième place pour «Le Trop-Plein».

Les membres du jury ont effectué leurs choix parmi 14 équipes de 9 établissements collégiaux, selon des critères d’exécution technique, de respect de la matière, de justesse et de cohérence de la finition, d’exploitation efficace des volumes ainsi que d’originalité du concept en lien avec la thématique.

Un prix «Leadership» a également été remis à l’équipe du Cégep de Rimouski pour son esprit d’équipe, la création de liens avec les autres équipes participantes, sa constance, son dynamisme ainsi que sa bonne humeur contagieuse. Des bourses totalisant 2 850 $ ont été remises.

«Cette 29e édition a été marquée par le froid, sans contredit le facteur le plus confrontant cette année. Malgré tout, l'ambiance de camaraderie entre toutes et tous était au rendez-vous», a souligné Maxime Marchand, conseiller à la vie étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup.

Le public est invité à voter pour le prix Coup de cœur du public jusqu’au vendredi 7 février à l’adresse suivante : www.cegeprdl.ca/sculpturesurneige

Le Concours, vitrine panquébécoise sur les artistes collégiaux en formation, est associé au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec et peut compter sur l’appui de la Ville de Rivière-du-Loup, de l’organisme Espace Centre-Ville et du Musée du Bas-Saint-Laurent. Le comité organisateur désire remercier de façon particulière les commerçants et places d’affaires de Rivière-du-Loup ainsi que l’équipe des travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup pour leur soutien.