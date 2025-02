Fin de la gratuité d’entrées dans les musées : une décision questionnée par le Carrefour 50+

Depuis 2018, tous les Québécois pouvaient entrer sans frais dans une centaine de musées participants, les premiers dimanches de chaque mois. Or, les institutions muséales ont été informées dans la semaine du 19 janvier d’un important changement dans les modalités de cette mesure. Dès le dimanche 2 mars, ce sont seulement les jeunes de moins de 20 ans qui pourront obtenir gratuitement leur billet pour visiter les musées participants.

Pour Claude LeBel, du club 50+ de St-Jérôme de Matane, il s’agit d’un recul malheureux. «Notre club intègre à ses activités des visites aux musées. C’était un programme très apprécié des aînés. Nous allons, avec regret, devoir très probablement abandonner ces visites», commente-t-il. L’an dernier, une visite du club 50+ à l’Exploramer situé à Sainte-Anne-des-Monts, a pu profiter de cette gratuité, et le club prévoyait d’autres visites de musées cette année.

Le Ministère dit vouloir poursuivre ses efforts de démocratisation culturelle, mais il les concentrera auprès d’une clientèle spécifique, soit aux jeunes de moins de 20 ans, se désole le Carrefour 50+. «Les aînés n’ont-ils pas droit eux aussi à une certaine démocratisation culturelle ? Dans une grande région où la population compte 30 % d’aînés de 65 ans et plus, la question se pose», conclut Richard Rancourt, président du Carrefour 50+ qui fédère 138 clubs 50+ au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la- Madeleine.

Le Carrefour 50+ fera des démarches auprès du gouvernement dans les prochains jours pour réinstaurer cette mesure, du moins pour les 65 ans et plus.