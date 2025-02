Appel de projets culturels innovants pour la MRC de Kamouraska

Suite au renouvellement de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les trois prochaines années, la MRC de Kamouraska lance un appel de projets innovants en culture.

En effet, malgré les réductions budgétaires actuelles du ministère, les deux principaux leviers de financement culturels soutenus par l’Entente se poursuivent, soit : l’enveloppe pour les projets innovants pour le développement culturel et l’animation du milieu et le soutien aux municipalités pour le loisir culturel municipal.

Pour l’enveloppe pour les projets innovants, le montant maximal accordé par projet est légèrement augmenté passant de 4 000 $ à 5 000 $. Un des aspects importants de cette dernière est que les projets soient structurants, c’est-à-dire qu’ils aient un impact au-delà de la tenue de l’activité elle-même. L’animation culturelle générée est aussi prise en considération dans l’analyse des demandes. Les créneaux qui sont peu présents sur le territoire sont aussi considérés, afin d’offrir une diversité d’activités. Le plus possible, les activités de médiation culturelle et les activités où le public participe activement sont encouragées. Il est important de mentionner que les activités récurrentes ne sont pas admissibles. Le préfet élu, Sylvain Roy, rappelle qu’année après année cette enveloppe soutient des projets grâce auxquels les artistes et organismes peuvent explorer de nouvelles avenues.

Les organismes à but non lucratif, les municipalités, les fabriques, ainsi que les artistes et artisans qui collaborent avec un des partenaires mentionnés peuvent déposer un projet d’ici le 28 février 2025. Les documents d’information ainsi que les formulaires sont disponibles sur le site web de la MRC.

L’autre levier culturel mis en place par la MRC de Kamouraska est l’enveloppe pour le loisir culturel municipal. Chaque municipalité a accès à un montant de 1 000 $ par année pour organiser des activités de loisirs culturels sur son territoire. Pour déposer une demande, les municipalités doivent simplement envoyer une résolution à la MRC et contribuer pour un montant de 20 %. Les artistes peuvent communiquer avec les municipalités pour leur proposer une ou des activités. Mentionnons qu’il ne doit pas s’agir de projets récurrents, ni d’activités de commémoration. S’il s’agit de spectacles, il doit y avoir un aspect original ou de la médiation culturelle. «C’est un levier très apprécié des municipalités car il leur permet d’offrir des activités culturelles de plus en plus originales et variées et de collaborer avec les artistes et les organismes culturels», termine le préfet élu.

Pour plus d’informations, il faut communiquer avec Jeanne Maguire à [email protected] ou au 418 492-1660 poste 242.