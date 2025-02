Lancement du nouveau Concours de musique du Bas-Saint-Laurent

Les écoles de musique du Bas-Saint-Laurent et de la Haute-Gaspésie annoncent la création du nouveau Concours de musique du Bas-Saint-Laurent dont la première édition se tiendra à Rimouski du 25 au 27 avril.

Ce tout nouvel événement régional vise à mettre en valeur les jeunes talents musicaux de la région. Il s’adresse plus spécifiquement aux jeunes musiciens de la région âgés de 6 à 17 ans.

Inspiré de l’expérience et du fonctionnement du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent qui a rayonné pendant plus de 15 ans, ce nouveau concours est le fruit d’une collaboration entre plusieurs écoles de musique du territoire. Les membres de ce nouveau comité organisateur tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à Manon Thériault pour son dévouement exemplaire au projet précédent, qui aura permis à une génération de jeunes musiciens de grandir et de s’épanouir à travers la musique.

Dans cette formule, le Concours de musique du Bas-Saint-Laurent offrira à ses participants l’occasion de se produire sur scène, de recevoir des commentaires constructifs d’un jury composé de professionnels qualifiés et de célébrer leurs talents. Deux classes sont offertes :

Classe Festival : une première expérience conviviale pour les jeunes âgés de 6 à 10 ans, sans l’aspect compétitif.

Classe Régulière : une classe compétitive où des médailles sont remises selon la performance.

Les disciplines musicales éligibles au concours sont nombreuses : piano, violon, chant classique ou populaire, guitare, ukulélé, batterie, et bien plus encore. Les élèves qui souhaitent participer au Concours de musique du Bas-Saint-Laurent peuvent s’inscrire dès maintenant, et ce, jusqu’au 15 février. Ils sont invités à en discuter directement avec leur enseignant.

Le comité organisateur, composé de l’École de musique Miransol, l’École de musique de Matane, l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, l’École de musique Alain-Caron, l’École Destroismaisons Musique/Danse ainsi que l’École de musique du Témiscouata, invite toute la relève musicale, ainsi que l’ensemble de la population bas-laurentienne à célébrer la musique et la nouvelle génération d’artistes du Bas-Saint-Laurent.