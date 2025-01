Le livre «Des notes d’interdit» adapté pour le grand écran

La scénariste Aisha Cloutier a acquérit les droits cinématographiques du livre «Des notes d’interdit» de Geneviève Boucher. Elle prévoit qu’une première version du scénario sera disponible vers le mois de juin. Le public, quant à lui, pourra rencontrer la scénariste et l’auteure au Salon du livre de l’Outaouais.

Écrit par Geneviève Boucher et publié aux éditions de la Maison Rose, le livre rencontre un franc succès auprès des jeunes adultes.

Ayant découvert la série lors du Salon du Livre de l’Outaouais, Aisha Cloutier est littéralement tombée en amour avec l’histoire et les personnages. Dès sa lecture des premiers chapitres, elle n’avait qu’une idée en tête : en signer l’adaptation.

Lors de leur première rencontre, la scénarise et l’auteure ont rapidement connecté via leur amour de la musique et de l’histoire de Penta-J.

«Des notes d’interdit» est le deuxième roman de la série Penta-J. Alors que le groupe poursuit sa tournée mondiale, leur guitariste, Jayden, se trouve victime de menaces de mort qui inquiètent son entourage. Malgré la résistance du jeune homme, un professionnel est engagé afin d’assurer sa sécurité.

Bien que Genesis, le séduisant garde du corps du guitariste vedette, soit toujours là pour le protéger du danger, Jayden sent une nouvelle menace qui gronde en lui : une attirance imprévue qui le déstabilise… Contre toute prudence et logique, le jeune garde du corps réalise qu’il s’attache lui aussi peut-être un peu trop à son client musicien.

Aïsha Cloutier et Geneviève Boucher seront ravies de discuter de l’histoire ainsi que de leur amour de la musique avec le public lors du Salon du livre de l’Outaouais qui se tiendra au Palais des congrès de Gatineau, du 20 au 23 février 2025.