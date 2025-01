Exposition «Minimaliste» du Club photo Kamloup à La Pocatière

Les membres du Club photo Kamloup invitent la population à visiter leur nouvelle exposition intitulée «Minimaliste» qui sera présentée du 1er février au 28 février, à la Bibliothèque François-Hertel du Cégep de La Pocatière.

Le minimalisme est un courant artistique apparu au début des années 60. On retrouve ce mouvement en peinture, en sculpture, en design et en photographie. On se concentre sur un sujet et on n’en garde que l’essentiel.

La proposition du thème a donc inspiré les membres du club à ne retenir dans leur composition qu’un minimum d’éléments leur permettant de transmettre une émotion, de susciter une réflexion ou encore une interrogation.

Pour y parvenir, certains ont choisi l’approche monochromatique, d’autres ont misé sur les lignes et les contrastes, alors que quelques membres ont situé leur composition dans un contexte qui renferme peu d’information, laissant le soin au spectateur d’en faire lui-même l’interprétation.