Yoann Guay quitte Star Académie la tête haute

Une semaine après s’être taillé une place dans l’aventure Star Académie, Yoann Guay de Trois-Pistoles a dû refaire ses valises puisqu’il a été éliminé au terme du deuxième spectacle de variété diffusé le 26 janvier sur les ondes de TVA. Malgré tout, il est fier d’avoir participé à cette téléréalité, l’une des plus populaires au Québec.

Afin de tenter de conserver sa place, il a interprété la chanson «Je cours après Marie», de Patrice Michaud, en s’accompagnant à la guitare. Parmi les invités au spectacle en direct, on retrouvait Marc Dupré, Claude Dubois, France D’Amour et Jonathan Roy, en plus du groupe Noir Silence.

«J’ai trouvé ça fou. Honnêtement, c’était comme dans un rêve, la qualité du show, des artistes invités et des professeurs de l’Académie», énumère Yoann en entrevue, quelques heures après son élimination. Il faut dire que l’ex-Académicien a eu une semaine particulièrement chargée en émotions.

Il a été sauvé de l’élimination par le vote du public le 19 janvier, grâce à son interprétation de la chanson «Can’t Help Falling in Love» d’Elvis Presley. Toutefois, quelques heures après avoir mis les pieds à l’Académie, il a été mis en danger.

«Il y a tellement de choses qui se sont passées en peu de temps, j’ai été mis en danger, je suis tombé malade le mardi. J’ai eu du fun quand même. Pour dimanche, j’ai pu retrouver la fougue que j’avais.»

Ses cours de chant avec Véronic DiCaire lui ont permis d’apprendre à mieux placer sa voix, de la gorge vers la poitrine, pour continuer à développer son chant. «Les gens qui travaillent dans ce domaine sont des passionnés qui ne comptent pas leurs heures», a-t-il constaté.

Tout au long de l’émission, l’animateur de Star Académie Jean-Philippe Dion a fait plusieurs allusions au fait que le candidat de Trois-Pistoles est célibataire. «J’en dois une à JP parce qu’il m’a ‘’plugué’’ solide. Je prends ça à la blague.»

Il remercie toutes les personnes qui ont voté pour lui pendant son aventure à Star Académie. Yoann Guay a pris connaissance de l’ampleur du mouvement de soutien à sa candidature seulement lors de sa sortie de l’aventure. Une soirée spéciale a d’ailleurs été organisée à la salle multifonctionnelle de Saint-Mathieu-de-Rioux, sa municipalité natale, le 26 janvier pour la diffusion de l’émission.

«Quand on entre à l’Académie, on est déconnecté de tout et on a droit à un appel à notre famille, mais on ne doit pas parler de ce qui se passe en dehors. C’est quand j’ai récupéré mon cell et que j’ai ouvert mes réseaux sociaux, j’ai pogné un deux minutes. J’ai vu que des gens avaient fait des rassemblements pour m’encourager. Ayoye, c’est gros», constate le chanteur de Trois-Pistoles.

Il a déjà hâte de remonter sur la scène et de retourner dans son coin de pays. Cette participation à Star Académie n’a fait que nourrir son désir de poursuivre son aventure musicale. Âgé de 24 ans, Yoann Guay est enseignant de mathématiques et d’anglais langue seconde au secondaire, et désormais, un Académicien de la cohorte 2025 de Star Académie. Cette année, l’Académie est dirigée par Garou. Les professeurs sont Émily Bégin, Véronic DiCaire et Pierre Lapointe.