Mois de l’histoire des Noirs : rencontre avec l’artiste Nadia Gagné à Cacouna

La Municipalité de Cacouna convie toute la population de la MRC Rivière-du-Loup à une rencontre avec l’artiste Nadia Gagné. L’évènement aura lieu le samedi 8 février à 14 h à la Bibliothèque Émile-Nelligan située au 435, rue du Couvent. L’activité est gratuite et convient aux adolescents, adultes et ainés.

L’artiste fera écouter son œuvre sonore «J’entends les regards inouïs d’empaysement» au public présent. S’en suivra ensuite une discussion avec les aprticipants.



«J’entends les regards inouïs d’empaysement» raconte le trouble d’une jeune femme née ici, mais qui «[...] sait que son corps demeure hors du récit collectif québécois. Pourtant il existe. Elle existe. Et elle n'est pas seule». L’œuvre est portée un paysage sonore marin et tissée d’entrevues avec différentes femmes racisées.

Née à Matane d’une famille aux racines culturelles diverses, Nadia Gagné a une pratique multidisciplinaire qui aborde les questions d’identité et d’appartenance au territoire du Bas-Saint-Laurent en tant que femme, artiste et membre d’une minorité visible.