Une programmation hiver-printemps de découvertes à la bibliothèque Françoise-Bédard

Pendant la saison froide, la bibliothèque municipale Françoise-Bédard gardera ses usagers au chaud avec une programmation hiver-printemps variée. Les citoyens sont invités à plonger à la découverte de livres et de personnes inspirantes et sont invités à participer à divers ateliers de création.

L’agenda des Soirées découvertes s’ouvrira le 20 février par une causerie avec Magalie Lefebvre Jean, essayiste et enseignante au Cégep de Rivière-du-Loup. Ce sera l’occasion d’entendre la lauréate du tout premier prix Radio-Canada Caroline-Dawson pour son essai «Ni comme ma mère, ni comme mon père, chronique d’une femme biraciale farouche». Des conférences portant sur des sujets aussi hétéroclites que le caribou de la Gaspésie, les plantes comestibles, l’harmonica et le Moyen Âge permettront ensuite à tout le monde d’élargir sa culture générale.

Les jeunes Louperivois auront aussi la chance de rencontrer différents auteurs de livres. Trois écrivains jeunesse populaires rencontreront leurs lecteurs au Café créatif. Marc Beaudet (Tatoué.e.s hockey, Le Clan), Nathalie Gamache (Direct sur la palette) et Mylène Fortin (Tiki-croquette) proposeront des activités thématiques stimulantes, en plus de signer des dédicaces.

Les mini-bibliophiles retrouveront leurs activités-réconfort préférées, comme l’Heure du conte en pyjama les vendredis soir, et les Matinées ciné les samedis matin. Les aspirants ingénieurs pourront quant à eux acquérir de l’expérience lors des nouveaux Avant-midis Lego, les samedis également. À la Ruche d’art, en plus des ateliers créatifs lors des congés pédagogiques, s’ajoutent Les matinées bourdonneuses, des séances pour les petits bricoleurs. Les participants pourront rapporter à la maison le mobile à suspendre, la carte-surprise ou les fleurs pour la Saint-Valentin qu’ils auront fièrement fabriqués.

Les adultes qui veulent prendre une pause ne seront pas en reste, de multiples ateliers artistiques sont prévus pour eux. Les rendez-vous de création littéraire Lettres attachées accueilleront cette saison, en visioconférence, les auteurs Alain Farah (Mille secrets, mille dangers) et Yves P. Pelletier (Me suivez-vous?). Les personnes de 50 ans et plus auront une fois de plus accès à une offre diversifiée de cours et d’ateliers, allant des formations sur les outils numériques aux cours de peinture à l’acrylique.

Les activités sont gratuites, sauf pour certains ateliers de création où une contribution est exigée. Dans plusieurs cas, une inscription est obligatoire. Pour tous les détails sur la programmation, les citoyens peuvent la consulter en ligne au VilleRDL.ca/MesLoisirs. Pour toutes questions, les personnes intéressées peuvent s’adresser à Nadia Côté, coordonnatrice de l’animation, au 418 867-6668 ou à [email protected].