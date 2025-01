Changer de «trail» pour démystifier les violences genrées

Le Centre-femmes Catherine-Leblond de Trois-Pistoles a dévoilé, le 20 janvier, sa toute nouvelle campagne de sensibilisation concernant les violences genrées. Une série de 22 émissions de télévision à ce sujet, intitulée «Changer de ‘’trail’’- S’outiller collectivement pour contrer les violences genrées», est diffusée depuis le 20 janvier sur les ondes de la Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays (TCBH).

Le projet a émergé dans le contexte de la vague de dénonciation de femmes victimes de violence sexuelles #moiaussi. La première émission a été diffusée le 20 janvier et la série se poursuivra pour une durée de deux ans. Des balados sur les mêmes thèmes seront enregistrés au cours des prochains mois et des chroniques mensuelles paraitront dans le journal L’Horizon des Basques.

Cette initiative a bénéficié d’un financement de 222 976 $ du Secrétariat à la condition féminine. Selon Aline Denis, coordonnatrice du Centre-femmes Catherine-Leblond de Trois-Pistoles, l’objectif de ce projet est de sensibiliser, d’informer et d’éduquer la population à propos des différentes formes de violence genrées. «Changer de ‘’trail’’, prendre un autre chemin, ça peut être difficile, mais au bout du compte, on est mieux servis et on a des rapports plus égalitaires», explique Mme Denis.

Au cours des dernières années, la société à la problématique de la violence conjugale, au-delà des intervenants qui travaillent auprès des personnes qui vivent cette réalité, souligne-t-elle. «Il y a eu une grosse prise de conscience. Dans les médias, on ne parle plus de drame conjugal ou de crime passionnel, c’est un féminicide. On appelle un chat un chat […] Ce n’est pas vrai que ça se passe seulement à Montréal, ça se passe aussi dans la région», précise Aline Denis.

L’organisme s’est entouré de différents partenaires communautaires afin que le contenu des émissions reflète la réalité du milieu. On retrouve parmi les collaborateurs la maison d’hébergement L’Autre-toit du KRTB, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du KRTB, la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Bas-Saint-Laurent, la Sûreté du Québec, C-TA-C (aide aux hommes en difficulté) et Trajectoires Hommes du KRTB, entre autres. Quelques victimes et intervenantes ont aussi offert des témoignages.

Plusieurs sujets seront abordés comme la définition de la violence conjugale, le consentement, l’aspect judiciaire de la violence entre partenaire intimes et les agressions à caractère sexuel, la maltraitance envers les personnes ainées, la cyberviolence, l’exploitation sexuelle, la violence envers les personnes en situation de handicap, etc.

«Nous voulions donner des conseils et des outils aux personnes pour qu’elles puissent se reconnaitre et éviter qu’elles se sentent seules. Si elles ont la chance de les écouter, je pense que ça peut vraiment les aider», ajoute la coordonnatrice du projet Jocelyne Albert.

Les balados produits par le Centre-femmes Catherine-Leblond seront diffusés à partir du mois de juillet 2025. La diffusion de la première saison des épisodes télévisés se déroulera quant à elle du 20 janvier au 9 juin sur les ondes de la TCBH.