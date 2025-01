Le Musique Fest Premier Tech dévoile sa programmation 2025

Le Musique Fest Premier Tech a dévoilé l’ensemble des artistes qui fouleront la scène érigée en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup, soit les 12, 13 et 14 juin prochains. Parmi les têtes d’affiches de l’événement musical : Les Trois Accords, Salebarbes et Smash Mouth.

Aux artistes Souldia et Valaire, annoncés il y a déjà quelques semaines, s'ajoutent Marie-Mai, Laurence St-Martin, Preston Pablo et David Pineau. Une programmation diversifiée pour la troisième édition du Musique Fest Premier Tech.

«On est vraiment contents. On en a pour tous les goûts encore une fois. C’est un peu notre mission, de sortir des sentiers battus et avoir quelque chose qui va intéresser tout le monde», a souligné Steeve Drapeau, président des Shows festifs, l’organisme qui chapeaute le Musique Fest Premier Tech.

«Produire un festival comme le Musique Fest Premier Tech, c’est aussi [d’introduire] les gens à des artistes qu’ils ne connaissent pas. Et le pari qu’on fait c’est justement d’arriver avec des soirées où les styles sont un peu dépareillés, pour que les gens puissent s’approprier des artistes et en connaître d’autres. Et jusqu’à maintenant, ça nous réussit bien», a-t-il expliqué.

Le Musique Fest Premier Tech, qui continue de croître, a signé son tout premier artiste international. Le groupe de rock américain, Smash Mouth, clôturera l’événement le samedi soir. «On a l’ambition de devenir un festival majeur. Et là, on vient de faire un premier pas», a ajouté Steeve Drapeau.

Pour sa troisième présentation, le Musique Fest Premier Tech bénéficie d’un budget d’opération de près de 625 000 dollars. Le budget de la programmation 2025 a été bonifié : le poste budgétaire pour le cachet des artistes a été augmenté de 125 000 $ pour juin 2025.

En 2024, les ventes enregistrées ont atteint les 116 % d’augmentation. «La réponse très favorable nous indique que la population en veut plus», a soutenu Steeve Drapeau. «Les gens ont vraiment faim pour ce festival-là et on en est très fiers.»

En nouveauté, le Musique Fest Premier Tech, en collaboration avec Espace Centre-Ville, présentera un spectacle gratuit, soit le samedi 14 juin en après-midi. L’artiste montréalais, Statzz, se produira sur le terrain du 405, rue Lafontaine, entre le Bistro l’Intercolonial et la P’tite Grenouille. «C’est un jeune artiste émergent avec certainement 4-5 succès radio à son actif», a précisé Pier-Olivier Ruest, membre du conseil d'administration des Shows festifs. «L’idée derrière ça est de pouvoir donner une chance aux familles d’amener les enfants. Il va y avoir de l’animation, un service de bar. On est en train de fignoler tous les détails.»

L’an dernier, le Musique Fest Premier Tech a générés des revenus de 685 945 $. L’événement a dégagé un surplus de 141 000 $, notamment en provenance des subventions gouvernementales de 51 000 $, et diverses commandites du milieu. La vente de billets, quant à elle, a généré plus de 282 000 $. La vente de boissons alcoolisées sur le site a engrangé des revenus de 94 000 $. En 2024, l’organisation a également vendu plus de places de kiosques, générant également plus de revenus.

Encore cette année, le Musique Fest Premier Tech remettra 1 $ par bracelet de trois jours vendu au Centre de prévention suicide du KRTB. La valeur totale des contenants consignés leur sera aussi versée. «Il y aura des bornes sur le site pour faciliter le ramassage des cannettes», a précisé Pier-Olivier Ruest. Rappelons qu’en 2024, un montant de 2 735 $ avait été remis à l’organisme.

Tous les détails concernant la programmation sont disponibles au www.musiquefest.com.