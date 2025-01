L’exposition internationale «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour» de passage à Cacouna

Déjà visitée par des millions de personnes en France, en Angleterre, en Italie, au Brésil, au Canada et aux États-Unis depuis son lancement à la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2012, l’exposition itinérante à caractère international «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour» visitera la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre d’une grande tournée nord-américaine. Elle sera de passage jusqu’au dimanche 26 janvier à la Maison de prière Le Cénacle à Cacouna.



Présentée par la Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux, en collaboration avec l’Association Les Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux en France, cette exposition est composée d’images grand format documentées par des textes rappelant la vie de celle qui désirait passer son ciel à faire du bien sur la terre.



La «petite Thérèse» est décédée en 1897 à l’âge de 24 ans au Carmel de Lisieux, en France, et canonisée en mai 1925 par le pape Pie XI à Rome en présence de plus de 500 000 pèlerins. Plusieurs activités souligneront d’ailleurs, en 2025, à travers le monde, le 100e anniversaire de sa canonisation.



RETRAITE SPIRITUELLE



Cette exposition sera présentée en complément de la retraite «À la rencontre du Christ avec Thérèse de Lisieux, 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle», animée par Jacques Gauthier.

Rédacteur aux éditions Novalis, Il se consacre à l'écriture, aux conférences qu'il donne autant en France qu'au Québec, et aux retraites spirituelles. Il a collaboré pendant plusieurs années à l'émission télévisée de Radio Canada «Le Jour du Seigneur».

Un reliquaire comprenant un morceau de chair de sainte Thérèse sera exposé à la vénération des visiteurs pendant toute la durée de l’exposition.



Le Cénacle est situé au 383, rue du Patrimoine, à Cacouna. L’exposition est ouverte au public tous les jours de 13 h 30 à 16 h 30 et l’entrée est gratuite sous la formule contribution volontaire.



Pour plus d’information, il faut communiquer avec la Maison de prière au 418 862-7889, par courriel à [email protected] ou visiter le site www.lecenacle.com.