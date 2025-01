Yoann Guay entre dans l’aventure de Star Académie 2025

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Yoann Guay, fait officiellement partie de l’aventure Star Académie 2025. Il a su gagner sa place auprès des 14 académiciens, lors du tout premier rendez-vous musical de la saison, le dimanche 19 janvier.

Bien qu’il n’ait pas été retenu parmi les quatre candidats masculins ayant un accès direct à l’Académie, l’artiste de 24 ans a su charmer le public avec son interprétation de l'un des plus grands succès d’Elvis Presley, «Can’t help falling in love». Il y a été choisi devant deux autres candidats, soit Philippe LeBouthillier et Randy McGraw.

Rappelons que le musicien des Basques n’est pas étranger aux concours, puisqu’il a déjà pris part à The Voice en France, au Tremplin de Dégelis, à Trois-Pistoles en chansons et à Cégeps en spectacle au cours des dernières années.

Cette année, l’Académie est dirigée par Garou. Les professeurs sont Émily Bégin, Véronic DiCaire et Pierre Lapointe.

La populaire émission télévisée, animée par Jean-Philippe Dion, est diffusée cet hiver sur les ondes de TVA. Outre le Variété du dimanche, il est possible de suivre la cohorte de Star Académie 2025 dans la Quotidienne, soit du lundi au jeudi, à compter de 19 h 30.