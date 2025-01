Un spectacle professionnel de cirque aérien au Carnaval d’hiver de Cacouna

Chaque année, l’équipe des Loisirs de la municipalité de Cacouna organise un Carnaval d’hiver, à la fin du mois de janvier. Cette année, les citoyennes et citoyens pourront apprécier trois journées d’activités hivernales du 24 au 26 janvier, dont un spectacle de cirque hors du commun.

Look-Up Arts Aériens, en collaboration avec Cirque Kikasse, présenteront un spectacle aérien extérieur avec jongleur, le samedi 25 janvier à partir de 19 h, au Centre de loisirs Place St-Georges de Cacouna. Pierre-Olivier Lemieux, alias DJ POL de Cacouna, accompagnera le spectacle en musique et poursuivra jusqu’à 23 h. Au coup de 21 h, des feux d’artifice de la compagnie Royal Pyrotechnie seront visibles directement sur la piste de danse extérieure.

PS² - Productions Circassiennes produisent des créations artistiques originales, dont la plus connue : Cirque Kikasse. Ce projet audacieux est piloté et conceptualisé depuis sa création en 2020 par des artisans du cirque qui ont opéré aux quatre coins du globe. Il est animé par une vision artistique privilégiant le spectaculaire et la virtuosité créant des événements mémorables. Les cofondateurs William Poliquin-Simms et Hugo Ouellet-Côté sont bien reconnus dans le milieu du cirque, autant localement qu’à l’international.

Look-Up Arts Aériens, une compagnie dédiée à l’art aérien, est spécialisée en danse verticale et swaypole. Oscillant gracieusement 20 pieds au-dessus du sol, le swaypole est une nouvelle forme de voltige qui défie les lois de la physique. C'est une grande perche oscillatoire flexible où l’artiste-acrobate se retrouve à balancer dans les airs en faisant différents mouvements acrobatiques et chorégraphiques.

La municipalité de Cacouna convie la population de la MRC de Rivière-du-Loup et des environs à venir apprécier ce spectacle extérieur unique, le samedi 25 janvier dès 19 h, au Centre de loisirs Place St-Georges. Avant le spectacle, un souper sera offert par le Marché Desbiens et Filles de Cacouna dès 16 h. Pour connaître la programmation des trois journées d'activités, visitez le cacouna.ca ou la page Facebook des Loisirs Cacouna.