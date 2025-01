La chorégraphe Soraïda Caron s’envole à l’international

La chorégraphe bas-laurentienne et directrice artistique de Mars elle danse, Soraïda Caron, prend part à la mission artistique internationale Archipel. Ce projet, réunissant des directions artistiques francophones et des collaborateurs passionnés de culture et de création, se déroulera du 21 janvier au 2 février.

Durant ces deux semaines en Europe et en Afrique du Nord, Soraïda visitera notamment le festival Waterproof à Rennes, les Premières chorégraphiques à Tunis, le festival Trajectoires de Nantes et l’Atelier de Paris. Cette aventure lui permettra de voir des spectacles, tisser des liens avec des artistes inspirants, d’explorer des programmations novatrices et de poser les bases de collaborations futures, notamment pour son événement phare, Au quai, on danse!

Soraïda Caron est la seule artiste de sa région à intégrer cette mission organisée par le réseau Archipel, en collaboration avec l’École de danse de Québec – Groupe Danse Partout. Ce programme vise à faciliter l’insertion professionnelle des artistes émergents sur la scène internationale et à promouvoir les démarches artistiques novatrices entre le Québec, la Tunisie et la France.

«Je suis ravie de faire partie de la mission Archipel. C’est une chance incroyable de tisser des liens internationaux, de m’inspirer de nouvelles idées et de préparer la prochaine édition de Au quai, on danse! Je reviendrai assurément avec la tête pleine de beaux souvenirs et de projets pour enrichir la vie culturelle de notre région», confie

Soraïda Caron. Cette mission souligne une fois de plus son engagement à faire rayonner la culture bas-laurentienne tout en offrant une vitrine unique pour la danse en région.

En parallèle de cette aventure internationale, Soraïda prépare également la grande première de sa pièce «Élégante chair», qui sera présentée au Théâtre du Bic le 15 février.