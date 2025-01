Le BeauLieu culturel du Témiscouata dévoile sa programmation hiver-printemps 2025

Le BeauLieu culturel du Témiscouata présentera une programmation riche et diversifiée pour la saison hiver-printemps 2025, combinant des spectacles, des soirées thématiques, des expositions et des événements culturels qui sauront plaire à tous les publics.

Des soirées pub quiz conviviales se dérouleront le 31 janvier, le 28 février et le 4 avril. Les grands voyageurs présenteront des récits et des photos de la Croatie le 27 février et du Sénégal le 3 avril. Le BeauLieu culturel du Témiscouata présentera deux spectacles musicaux diffusés par Les 4 scènes: Ingrid St-Pierre le 7 février et Rumba Caliente le 7 mars.

En théâtre, la pièce «Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir», présentée le 10 mars et «Les Belles-Soeurs» de Michel Tremblay, qui sera diffusée les 14, 15, 21 et 22 mars feront rire et réfléchir le public.

Un ciné-concert, mêlant musique et cinéma en direct, aura lieu le 28 mars. Le Grand bazar culturel est prévu le 5 avril. La présentation de l’exposition artistique «L’effervescence des matières brutes et vivantes» de Claudine Cousineau se déroulera le 12 avril.

Le BeauLieu est un organisme sans but lucratif dédié à la promotion de la culture et des arts dans la région. En tant que carrefour culturel, il offre une programmation variée et accessible pour tous, renforçant le lien entre les artistes, la communauté et les visiteurs.