Le Tremplin de Dégelis : 25 ans à la découverte des artistes de la relève

Le festival Le Tremplin de Dégelis entame sa 25e édition qui se déroulera du 12 au 18 mai prochain. Les artistes de la relève en chanson et en humour peuvent désormais s’inscrire pour participer à l’édition anniversaire de ce concours emblématique.

Ceux-ci ont jusqu’au 10 février pour envoyer leur candidature et courir la chance de se produire sur la scène qui a lancé la carrière de nombreux artistes dont Maxime Landry, Sara Dufour, Sam Breton, Philippe Laprise, Ingrid St-Pierre, Klô Pelgag, André Sauvé et Ève Côté.

Cette année, le concours accueillera 28 artistes dans cinq catégories distinctes : Auteur·trice- compositeur·trice-interprète (13 ans et plus); Interprète (17 ans et moins); Interprète (18 ans et plus); Humour (18 ans et plus); et Humour Concours LOL (6e année à la fin du secondaire). En plus de 100 heures de formations animées par des professionnels l’industrie avant et pendant l’événement, les artistes en compétition courent la chance de recevoir jusqu’à 55 000 $ sous forme de prix, de bourses et de formations.

Le Tremplin de Dégelis est bien plus qu’un événement culturel : depuis 25 ans, il incarne une véritable rampe de lancement pour les talents émergents de la francophonie. «Au cours des 25 dernières années, Le Tremplin s’est forgé une solide réputation. Cet événement culturel d’envergure a su grandir et se développer pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Nous sommes fiers de notre persévérance, résilience et acharnement à faire de ce festival le seul et unique en son genre dans notre belle région», souligne Christian Ouellet, président du conseil d’administration du Festival Le Tremplin de Dégelis.

L’humoriste Jean-François Baril renouvelle son engagement comme animateur et porte-parole du festival pour une quatrième année consécutive.

Du 12 au 18 mai, les artistes sélectionnés vivront une expérience immersive unique: échanges avec des professionnels de l’industrie, formations personnalisées, prestations accompagnées par un groupe de cinq musiciens chevronnés et performances sur scène devant public. Les différents spectacles culmineront en une grande finale en chanson et en humour. L’artiste invitée de cette édition est la comédienne et chanteuse Lunou Zucchini qui offrira des performances vibrantes aux spectateurs tous les soirs du festival.

La période d’inscription se déroule du 13 janvier au 10 février, en ligne au festivalletremplin.com.

Le Tremplin s’est vu décerner le titre de lauréat lors de la cérémonie des prix Hommage Bénévolat-Québec 2023 dans la catégorie «Organisme» pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement et au développement de l’action bénévole.