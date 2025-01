Antoni Remillard en spectacle au Cabaret Humour

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles lance sa formule Cabaret Humour de sa saison hiver-printemps 2025 avec le premier spectacle d’humour d’Antoni Remillard, Impuissant, le jeudi 23 janvier 2025 à 20 h, à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2015, Antoni perfectionne sa discipline depuis neuf ans. Ce qui lui réussit bien, car il remporte le prix du meilleur spectacle Zoofest 2019 avec En 1000 dimensions, son deuxième spectacle solo.

C’est à l’été 2022, qu’il fait son premier gala Juste pour rire après s’être démarqué à l’émission Le prochain stand-up (Noovo) en 2020 et les séries D’un rire à l’autre, Trait d’humour (Unis TV), Roast-Battle : le grand duel (Z) et ONE MINI SHOW (ComediHa!).

Il est possible de retrouver Antoni à l’animation de la soirée estivale du Domaine Vert à Mirabel et à la co-animation du Gong Show (présenté dans la programmation hiver-printemps 2025) qui est présenté tous les mercredis au Bordel Comédie Club.

Chez Antoni Remillard, les tabous sont exclus.

Avec un égal plaisir, il peut disséquer le racisme et explorer la lumière DEL de son nouvel aspirateur. C’est après mille et un détours qu’il parvient au bout de ses réflexions.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.