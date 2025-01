Bon Enfant en spectacle au Cabaret Musique

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles lance sa formule Cabaret Musique de sa saison hiver-printemps 2025 avec le nouveau spectacle de la jeune formation rock Bon Enfant, Demande spéciale, le vendredi 24 janvier 2025 à 20 h, à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Bon Enfant, c’est un quintette aussi pluriel que ses membres et ses horizons musicaux, pour qui le rock est une passion autant qu’un mode de vie - un moteur ardent le propulse. Formé à la fin de la précédente décennie par Daphné Brissette et Guillaume Chiasson afin de s'octroyer des terrains nouveaux en marge de leurs pratiques antérieures, le groupe est rapidement complété par Etienne Côté (LUMIÈRE), Melissa Fortin et Alex Burger - et ne tarde pas à livrer un premier album homonyme qui sera célébré comme meilleur franco de l’année 2019 par Le Devoir et récompensé du Lucien de l’Album rock de l’année suivante au GAMIQ.

Affirmant d’emblée une pop aux grooves bien-allants empruntant notamment au folk-rock et au psych, la formation rapplique deux ans plus tard avec un Diorama à la palette encore plus vaste, y intégrant des aspects de musique à l’image, de disco, de hard et de glam rock - un probant assemblage qui lui vaudra le Félix de l’Album rock de l’année au gala de l’ADISQ 2022.

Ce n’est pas long que les tournées s’enchaînent au Québec, en Europe et au Royaume-Uni - un début d’engouement global discréditant l’enjeu territorial de la langue au profit d’avoir des bonnes «tounes». Façonnant un rock perméable et ouvert en évitant le pastiche toujours, le groupe persiste dans son adaptation des résonances populaires tout en faisant siennes de nouvelles niches musicales.

Aux thèmes chers et saillants d’affirmation de soi, d’amour de la musique et d’amour tout court et griffé des sonorités bariolées bien caractéristiques de Bon Enfant, Demande spéciale arrive comme un album intégral, qui fait du bien, qu’on écoute pour se faire plaisir - et qui paraîtra cet automne sous Duprince, en amont de tournées partout, tout le temps.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.