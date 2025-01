Matt Lang en spectacle au Centre culturel Berger

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le nouveau spectacle de Matt Lang, All Night Longer, le samedi 25 janvier 2025 à 20 h, au Centre culturel Berger.

Figurant parmi les artistes new country canadiens les plus prometteurs, Matt Lang connaît un début de carrière fulgurant. Depuis 2018, Matt multiplie les spectacles, souvent à guichets fermés, à travers tout le Québec et assure même la première partie de la tournée The Good Ones de Tebey en Ontario et dans l’Ouest canadien. Il se produit également en Europe à l’occasion du prestigieux festival country C2C à Berlin, ainsi qu’au Buckle & Boots Country Festival au Royaume-Uni.

Au cours de l’édition 2022 du Festival d’été de Québec, il s’affiche en première partie de Luke Combs sur les Plaines d’Abraham devant plus de 80 000 spectateurs. L’année suivante, son duo avec Tyler Joe Miller sur le titre Never Met a Beer lui vaut une nomination dans la catégorie «Musical Collaboration of the Year» aux Canadian Country Music Awards. En juin 2023, il lance son album de reprises Moonlight Sessions, juste après avoir reçu une certification Or pour les 40 000 unités vendues de sa chanson Getcha au Canada et un billet Or pour les 50 000 billets vendus de son spectacle More au Québec.

Le très attendu troisième album All Night Longer de Matt Lang voit le jour au printemps 2024 en s’offrant un lancement à guichets fermés au MTelus à Montréal. Découvrez son nouveau spectacle au Centre culturel Berger à la fin du mois.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.