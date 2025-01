Le pianiste David Jalbert en concert au Centre culturel Berger

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente en formule Espace Scène le nouveau concert du virtuose David Jalbert, «Au fil de l’eau», le vendredi 17 janvier 2025 à 20 h, au Centre culturel Berger.

Virtuose élégant et chaleureux au répertoire éclectique, David Jalbert s’est taillé une place de choix parmi les pianistes de sa génération : «À compter d’aujourd’hui, il faut ajouter le nom de David Jalbert au panthéon de nos grands interprètes.» (Georges Nicholson, l’Actualité). Nommé par la CBC comme l’un des 15 meilleurs pianistes canadiens de tous les temps, David se produit régulièrement avec orchestre ou en récital à-travers le monde, et ses enregistrements ont été universellement acclamés par la critique.

Son intégrale des Nocturnes de Fauré a été sélectionnée comme la version moderne de référence par le jury de La Tribune des critiques de disques de France-Culture, et ses enregistrements des Préludes et Fugues de Chostakovitch, des Variations Goldberg de Bach et de musique russe et américaine ont tous connu des succès similaires. Comme soliste, il s’est produit entre autres aux côtés de Yannick Nézet-Séguin, Skitch Henderson et Mario Bernardi; chambriste accompli, il a collaboré avec des artistes tels que Nicola Benedetti, Rachel Barton-Pine, Yegor Dyachkov et Joel Quarrington en plus de Triple Forte, le trio qu’il forme avec Jasper Wood au violon et Denise Djokic au violoncelle.

David Jalbert a été lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux, a remporté six prix Opus et a été quatre fois finaliste aux prix Juno, en plus d’être le lauréat 2007 du prestigieux prix Virginia Parker du Conseil des Arts du Canada. Il est diplômé de Juilliard, de l’Université de Montréal, de la Glenn Gould School et du Conservatoire du Québec, et est maintenant professeur titulaire et chef du secteur piano à l’Université d’Ottawa. Un grand pianiste à découvrir en formule Espace Scène, au Centre culturel Berger!

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.