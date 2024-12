Des élèves chantent Noël au centre-ville de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles annonce que son directeur général et artistique, Frédéric Roussel, est en nomination dans la catégorie Meilleure direction artistique (plus de 80 spectacles) au prochain Gala RIDEAU pour la saison 2023-2024 de Rivière-du-Loup en spectacles. Véritable lieu de rencontres et de découvertes, RIDEAU, qui se déroule à tous ...