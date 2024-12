Frédéric Roussel en nomination pour un prix au prochain Gala RIDEAU

Rivière-du-Loup en spectacles annonce que son directeur général et artistique, Frédéric Roussel, est en nomination dans la catégorie Meilleure direction artistique (plus de 80 spectacles) au prochain Gala RIDEAU pour la saison 2023-2024 de Rivière-du-Loup en spectacles.

Véritable lieu de rencontres et de découvertes, RIDEAU, qui se déroule à tous les ans au cœur de la capitale nationale, rassemble près de 1500 producteurs, artistes, agents, diffuseurs et organismes culturels, venus des quatre coins du pays et de la francophonie à l’international, pour découvrir plus d’une soixantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs.

La 38e édition de RIDEAU sera du 16 au 20 février 2025.