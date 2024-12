PasMort lance son EP «C’est arrivé près de chez vous»

Le groupe punk PasMort de Rivière-du-Loup a fait paraître le 20 novembre un tout nouvel EP intitulé «C’est arrivé près de chez vous», qui contient quatre chansons teintées d’humour absurde.

Avec le succès qu’avait connu son premier album complet «Pas responsable des accidents» en 2022, PasMort souhaitait poursuivre son travail dans la même veine, sans trop se dénaturer. Il est entre autres inspiré par l’humour des Denis Drolet et des Trois Accords, les films d’horreur et la culture populaire régionale.

«Notre premier album a été super bien reçu. On savait qu’on tenait quelque chose. Nos chansons ont été composées à quatre. Nous sommes restés dans un univers humoristique, mais on a fait le choix de raconter des histoires», explique le bassiste et chanteur Louis-Alexandre Bouliane.

La formation musicale est composée de Jonathan St-Pierre (voix et guitare), Francis Bernard (batterie), Olivier Thériault (guitare) et Louis-Alexandre Bouliane. «Nous sommes beaucoup dans la gratitude. On se considère chanceux de pouvoir faire de la tournée et on savoure chaque opportunité. Nous sommes sélectifs sur les dates de spectacles parce que nous avons des familles», ajoute Louis-Alexandre Bouliane. La moyenne d’âge du groupe se situe dans la mi-trentaine.

Toutes les chansons ont été enregistrées dans un sous-sol de Cacouna par Mathieu Bossé. Pour ce nouvel opus, PasMort a fait le choix d’investir dans le mastering. Ils ont retenu les services de Brad Boatright d’Audiosiege, basé à Portland en Oregon, qui a travaillé entre autres sur la musique de la série «Stranger Things».

«Ça sonne vraiment comme on l’imaginait. On est très fier de cet album», résume Louis-Alexandre Bouliane. Déjà, la chanson «Le musée des marionnettes» figure dans une liste de lecture des meilleures nouveautés canadiennes du magazine spécialisé en musique Exclaim!.

«Notre objectif, c’est de jouer notre album devant public. Nous n’avons jamais eu d’aussi bons chiffres de ‘’streaming’’. On veut que notre musique voyage plus. On sent qu’une curiosité s’est installée par rapport à nous. Notre nouveau matériel résonne plus que notre premier album», explique Louis-Alexandre Bouliane.

PasMort était en spectacle 7 décembre aux Foufounes électriques à Montréal dans le cadre d’un événement organisé par le Pouzza Fest. D’autres prestations de la formation musicale devraient avoir lieu au printemps afin de lui permettre de célébrer le lancement de son EP.