Appel à projets pour le concours Villes et villages en images

Pour une dixième édition, le festival de film de Rivière-du-Loup Vues dans la tête de… invite les citoyens et organismes locaux à s’inscrire au concours Villes et villages en images, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, le parc éolien de Viger-Denonville et l’École des métiers du cinéma et de la vidéo.

Par leur participation au projet Villes et villages en images, des groupes de citoyens auront l’opportunité de vivre de l’intérieur l’expérience du septième art avec l’aide de techniciens et de cinéastes professionnels. Les sujets proposés peuvent être des enjeux locaux, le patrimoine commun, les projets collectifs ou des histoires personnelles qui ont coloré leur collectivité. Tous les genres sont permis : fiction, documentaire ou encore expérimental. Avec humour, poésie ou une forme plus journalistique, le volet Villes et villages en images vous offre la possibilité de raconter votre territoire en le montrant dans la singularité de ses différents décors et personnages.

Les citoyens intéressés (et provenant de l’une des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup) sont invités à former des équipes et à soumettre leur projet de film au plus tard le 20 décembre.

Au début du mois de janvier, les équipes techniques et les groupes de citoyens seront jumelés. Le tournage débutera à la mi-janvier et la présentation devant public aura lieu le samedi 15 février, dans le cadre du festival Vues dans la tête de…

Les courts métrages bénéficieront ensuite d’une diffusion élargie (réseaux sociaux, web, diffuseurs) et pourront servir de carte de visite, autant pour les groupes de citoyens que pour les municipalités qui les ont accueillis. Pour plus d’informations sur le concours ou pour proposer un projet, contactez le coordinateur Arnaud Beaudoux au courriel [email protected].