Slam Rivière-du-Loup se démarque au Grand slam de poésie 2024

La section régionale de Slam Rivière-du-Loup s’est démarquée lors de la 17e finale de la Ligue québécoise de slam, qui se déroulait du 22 au 24 novembre à Québec. La slameuse de Saint-Pascal, Julie Carmel, est montée sur la 3e marche du podium pour une deuxième fois en trois ans.

Le Grand slam de poésie 2024 de Québec regroupait les 24 meilleurs slameurs et slameurs de la province en provenance des ligues de l’Outaouais, Montréal, Québec, Rivière-du-Loup, Rimouski et Saguenay. Le concours a été reporté par la Rimouskoise Marie-Josée Boudreault. En deuxième position, on retrouve Thomas Valcourt de Québec.

La délégation louperivoise était complétée par les artistes Émie-Gail Gagné, François Caron et Jonathan Imhoff. «C’était une belle expérience d’équipe que vous avons vécue ensemble […] Les juges ont donné de bonnes notes à mes textes. C’était vraiment une fin de semaine chargée, on entendait 24 textes par soir. Ça fait beaucoup à recevoir et à préparer», explique Julie Carmel.

Au total, elle est montée sur scène à cinq reprises afin de présenter ses créations, jusqu’à la grande finale. «La gagnante, Marie-Josée Boudreault, vient de Rimouski, donc on considère que c’est une belle victoire pour le Bas-Saint-Laurent», complète Julie Carmel.

Les soirées de Slam Rivière-du-Loup ont lieu les deuxièmes mardis de chaque mois au Café Brûlerie sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. La saison 2024-2025 a d’ailleurs débuté le 12 novembre dernier.