«Fais le mâle, mais fais-le bien», un recueil sur la masculinité positive

Ayant reçu le titre de lauréat citoyen 2024 du concours masculinité positive de l’organisme Des Hommes qui changent, Éric Trudel fait un pas de plus dans la promotion d’une masculinité saine avec son recueil «Fais le mâle, mais fais-le bien» lancé cet automne.

«Fais le mâle, mais fais-le bien, c’est bien ce qu’on demande aux hommes aujourd’hui? Oui, parce qu’il y a eu le macho, l’homme rose, le métrosexuel et je ne sais plus quel type d’homme que la société nous a demandé d’être. Ma quête a commencé très jeune, je me suis beaucoup cherché en tant qu’homme, entre ce que je percevais des attentes des autres et ce que je suis profondément. Ce recueil est un peu mon cheminement à travers le partage de mes expériences personnelles, qui prennent la forme de chroniques, slam, poésie et textes d’humour», explique Éric Trudel.

Teinté d’humour, d'authenticité et de textes qui bouleversent, «Fais le mâle, mais fais-le bien» amène à réfléchir sur la condition des hommes d’aujourd’hui et sur les bouleversements intérieurs que sûrement beaucoup d’hommes vivent en secret.

Le prix en masculinité positive de l’organisme Des hommes qui changent vise à faire rayonner des initiatives d’hommes contribuant à l’adoption et à la promotion des masculinités positives au Québec. Ils définissent une masculinité positive comme: «des attitudes positives et d’introspection visant à s’affranchir de comportements négatifs pour soi et pour les autres», à développer «des comportements positifs, tels que l’empathie, l’esprit d’égalité, le lien à l’autre, etc.»

Diplômé de l’École nationale de l’humour, slameur régulier des soirées de slams de la Maison de la littérature de Québec et auteur du blogue Un homme dans tous ses états, Éric Trudel exprime sa masculinité sous plusieurs formes. Son recueil regroupe des textes écrits ces trente dernières années. Il est disponible à la librairie l’Option de La Pocatière.