Les photos gagnantes du concours de la Ville de Trois-Pistoles sont dévoilées

La Ville de Trois-Pistoles a annoncé les lauréats du concours photo 2024. Leurs œuvres seront exposées dans les bureaux et salles de réunion de l’hôtel de ville dans les semaines à venir.

À la suite du lancement du concours le 16 septembre, 37 artistes ont soumis 126 photos. Le concours était ouvert à tous, résidents et non-résidents. Seule condition: que les photos soient prises sur le territoire de Trois-Pistoles.

Le 1er novembre, le comité composé de Catherine Fiset, greffière à la Ville de Trois-Pistoles, Yannick Ouellet, conseiller municipal, et Jessica D’Amours-Fraser, citoyenne de Trois-Pistoles, a sélectionné anonymement douze photos parmi les 126 reçues.

Voici la liste des gagnants et les prix qu’ils remportent :

1er prix (300 $) : Mathieu Prezelin

2e prix (200 $ chaque) : Sophie Leclerc Rioux, Gilles Dionne et Manon Jean

3e prix (100 $ chaque) : Isabelle Renald, Carole-Anne Jalbert, Émile Dionne, Guy Dubé, Jean Boileau, Line Lamarre (2 photos) et Manon Jean

Au nom de toute l’équipe de la Ville, le comité de sélection tient à remercier et à féliciter tous les participants. «Participer à ce comité a vraiment été une belle expérience pour nous trois. Nous avons été agréablement surpris par la qualité et la diversité des photos. C’était intéressant de découvrir différents points de vue, de voir la ville sous un angle inusité. Nous nous sommes vraiment rendu compte que notre ville pouvait être représentée à travers des photos artistiques et poétiques. Nous avons effectué notre sélection avec des critères en tête (richesse du sujet, originalité du point de vue, diversité des lieux, des cadrages, qualité technique et finalement poésie dans l’image) et nous sommes vraiment fiers du résultat.»

Pour certains artistes, ce sera la première occasion de présenter leurs œuvres publiquement. La Ville de Trois-Pistoles a à cœur de stimuler la créativité de ses citoyens qui mettent en lumière leur vision au profit des visiteurs de Trois-Pistoles. Ainsi, en 2025, elle lancera d’autres initiatives pour offrir des moyens d’expression et de diffusion à la communauté.