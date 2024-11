La Ville de Rivière-du-Loup remet ses Mentions Cultura

La Ville de Rivière-du-Loup a honoré les acteurs et actrices du milieu culturel local qui se sont démarqués de 2022 à 2024. Les lauréats de la 14e édition des Mentions Cultura sont Grégoire Martin, Mélanie Langlais, Mélanie Doré et l’École de musique Alain-Caron.

La remise des prix s’est tenue le 25 novembre, en ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal. En plus des quatre catégories habituelles, un hommage posthume a été rendu pour souligner la carrière du musicien louperivois Olivier Martin.

Le jury a voulu souligner le talent de l’artiste visuel de la jeune relève Grégoire Martin et sa démarche pour sensibiliser la population à la beauté et à la protection des écosystèmes des rivages du Bas-Saint-Laurent. Sa pratique artistique l’amène à s’exprimer par l’aquarelle, le dessin et le collage, mettant en valeur les paysages maritimes de la région. Ses œuvres célèbrent la beauté de nos milieux, tout en faisant ressortir leur fragilité et les problèmes environnementaux qui les menacent. Le jury a retenu sa candidature pour la qualité artistique de ses créations autant que pour son engagement dans la protection de l’environnement.

La Mention Cultura pour l’implication bénévole a été remise à Mélanie Langlais. Attachée à la communauté culturelle louperivoise, elle s’implique depuis plusieurs années dans le développement des organismes culturels et la création de nouvelles initiatives. Fondatrice de Sparages en 2013, organisatrice des Cabarets Kerouac et animatrice de nombreux clubs de lecture à titre bénévole, elle est aussi l’instigatrice des paniers culturels, un projet qui permet depuis 2017 d’offrir la culture en cadeau aux familles les plus vulnérables. Membre de la Commission de la culture et du patrimoine depuis plus de dix ans, elle s’est récemment engagée pour la préservation de notre patrimoine collectif en offrant un vibrant témoignage pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Le jury souligne son engagement envers sa communauté et son rôle d’ambassadrice culturelle.

Mélanie Doré a obtenu la Mention Cultura dans la catégorie projet exceptionnel, catégorie individu. Elle est l’autrice du livre jeunesse «Hockey et toasts au ketchup!». Dans ce premier roman, la Louperivoise raconte l’histoire d’un jeune hockeyeur qui navigue entre ses rêves sportifs et les défis de la vie quotidienne. Invitée par plusieurs salons du livre et dans les écoles pour animer des ateliers, elle a aussi vu son roman être sélectionné parmi les dix titres recommandés par Kevin Raphaël, ambassadeur du mouvement À go on lit. De plus, les revenus de ses droits d’auteur sont remis à la Fondation Pierre-Luc-Dubois, qui procure entre autres des équipements sportifs à des familles aux revenus moindres. Le jury a été conquis par le rayonnement de son œuvre littéraire et par l’engagement de l’autrice envers la jeunesse.

Une Mention Cultura a été remise à l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) dans la catégorie projet exceptionnel, catégorie organisme. Le jury a été impressionné par l’impact du projet Soundbeam dans la communauté louperivoise. L’ÉMAC a mis en place des activités spécialement conçues pour les personnes vivant avec des handicaps physiques, mentaux ou des troubles cognitifs. Unique dans l’Est-du-Québec, l’appareil musical spécialisé est composé d’une boîte de sons et d’ambiances sonores préprogrammés avec capteurs de mouvement qui permettent aux personnes avec un handicap d’exprimer leur créativité par de simples gestes. Le jury a voulu souligner l’engagement de l’organisme et de ses professeurs dans cette démarche d’inclusion.

HOMMAGE POSTHUME

Décédé il y a un an, Olivier Martin a grandement contribué à la vitalité musicale louperivoise. Partout où il y avait une scène, il n’était jamais bien loin. Avec passion et détermination, il a agi à titre d’accompagnateur, de guide, voire de mentor, dans le développement de l’éveil musical des jeunes. Dans le cadre du 350e anniversaire de la seigneurie, cet homme-orchestre a composé la pièce «Madame Deville», qui faisait l’éloge d’une vie choisie à Rivière-du-Loup. Cette composition, parmi tant d’autres, illustre la grandeur et la sensibilité de l’homme qu’il était et du talent qu’il avait.

Ces artisans et artisanes reçoivent une plaque honorifique, accompagnée d’une bourse de 300 $ pour les lauréats des catégories principales. Leurs noms seront également inscrits pour la postérité sur le tableau d’honneur à la Maison de la culture.