Félix Arseneault remporte la finale locale de Cégeps en spectacle

Félix Arseneault, de Havre-Saint-Pierre, a remporté le prix du jury lors de la 46e Finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep de Rivière-du-Loup, grâce à une composition, «Le portrait», et son interprétation de la chanson «Chanson pour un ami», de Benoît Tremblay. Le jeune chanteur, qui évolue au Cégep dans le programme Gestion et intervention en loisir s’accompagnait à la guitare.

Il remporte une bourse de 250 $, remise par le Service des affaires étudiantes et assure sa participation à la Finale régionale de l’Est-du-Québec, qui sera organisée par le Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus de Gaspé et qui se tiendra le 15 mars 2025.

Le prix Coup de cœur du public, accompagné d’une bourse de 100 $ offerte par Coopsco, a été remis au Stage Band du Cégep, pour leur potpourri de chansons du groupe Les Trois Accords. Le Stage Band, composé d’élèves de la conciliation musique-études, comprend Emmanuelle Robichaud et Nayla Tshiany-Tong (chant), Lucie Lamorlette (saxophone), Emma Puget (piano), Zoé Bérubé (basse), Philippe Poirier (batterie), Maxym Dumais et Éloi Thériault (guitare).

Le Sonar, organisme louperivois de diffusion et de création musicale, offrait également une journée d’enregistrement en studio qui a été remportée par le pianiste Gabriel Charron, de Rivière-du-Loup et élève en Sciences de la nature, pour sa composition «Valse» et son interprétation d’une sonatine du compositeur français Ravel.

CÉGEPS EN SPECTACLE

En plus des jeunes talents qui investissent des heures dans la préparation de leur numéro, une équipe d’une dizaine de bénévoles, composée d’élèves et de membres du personnel du Cégep, a participé à l’organisation de l’évènement, sous la coordination du Socioculturel du Cégep de Rivière-du-Loup.

À la suite des finales régionales, les artistes lauréats de celles-ci auront l’honneur d’accéder à la Finale nationale qui aura lieu le 26 avril 2025 au Cégep de Valleyfield.

Cégeps en spectacle est un rendez-vous du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), en partenariat avec Desjardins.