Kourage atteint la demi-finale de Ma première Place des Arts

L’auteur-compositeur-interprète louperivois Benoit Ouellet, alias Kourage, a franchi une étape importante du concours Ma première Place des Arts. Il fait partie des huit demi-finalistes qui ont été sélectionnés en demi-finale. Cette dernière sera présentée le 4 décembre à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, à Montréal.

Ces huit nouveaux talents de la chanson francophone devront à ce moment interpréter deux chansons de leur répertoire, dans le but d’atteindre la grande finale qui aura lieu le 23 janvier dans la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Les demi-finalistes sont : Jérémie Arsenault, Nicolas Lalonde, Myriam Arseneau, Jean L'Océan, Julie Anne Miquelon, Olivier Faubert, Mahé et Kourage. Un prix de 5 000 $ sera remis à la personne gagnante, qui sera sélectionnée par un jury composé d’artistes et d’intervenants du milieu de la chanson. De plus, pour souligner l’artiste s’étant le plus démarqué par l’écriture d’une chanson, Hydro-Québec lui remettra une somme de 3 000 $. Plusieurs autres prix, dont des formations et des résidences de création, sont en jeu.

Le jury des quarts de finale était composé de Salomé Leclerc, Jipé Dalpé et Steve Marin. Ma première Place des Arts est un concours présenté par la Société pour l’avancement de la chanson française qui existe depuis plus de 30 ans. Il a pour objectif de soutenir le talent émergent de la chanson francophone. Rappelons que Benoit Ouellet a été choisi parmi une soixantaine de personnes qui ont pris part aux auditions.