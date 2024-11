Annie D’Amours lance un deuxième livre

Quelques mois après la parution de son guide fantastique, Annie D’Amours lance un second livre «Chroniques du Bas-Saint-Laurent : Le ciel, les rivages et la forêt». Avec ce nouvel ouvrage, l’autrice de Saint-Simon-de-Rimouski brouille les frontières entre le rationnel et l’absurde.

Le livre est composé de trois récits «Cerfs et loyalistes de Virginie», dont les traditions humaines influencent les habitudes sylvestres, «Astrologie fluviale» où une théorie propose que les étoiles et les poissons sont plus proches que ce que l’on croit et de «Crapaud prodige», un résident des jardins qui cache des talents insoupçonnés.

Le livre, agrémenté d’illustrations, est disponible en librairie.