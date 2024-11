Fusion créative entre la sociologie et la chimie

Le Musée du Bas-Saint-Laurent accueille «Sociochimie. L’intangible qui nous relie», une exposition qui fusionne deux disciplines différentes, soit la sociologie et la chimie.

L'idée de rassembler à la fois les sciences sociales et les sciences naturelles était celle de Rachel Berthiaume. Dans le but de créer des ponts entre les disciplines, le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) ainsi que le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup ont choisi de s’associer au domaine des arts.

Des résidences de recherche-création se sont tenues pendant quatre sessions scolaires, soit entre l’automne 2022 et l’hiver 2024. Accompagnés de représentants du GREB, du LLio et du Musée du Bas-Saint-Laurent, des étudiants et des artistes professionnels ont été invités à réfléchir quant à une possible définition de la sociochimie, à ce que pourrait être cette discipline, ce nouveau champ d’étude.

Au total, l’exposition «Sociochimie. L’intangible qui nous relie» compte huit œuvres (ou corpus), lesquelles ont été créées à travers ces quatre sessions d’une durée de trois mois chacune. «Il y a six artistes qui ont travaillé seuls, et deux groupes d’artistes», précise la conservatrice du Musée du Bas-Saint-Laurent, Oriane Asselin Van Coppenolle.

Fruits des réflexions entourant la sociochimie, les œuvres proposent différents horizons et médiums. «C’est très varié. Ça offre vraiment une exposition colorée, mais qui aborde aussi des sujets profonds et intéressants», souligne-t-elle.

«L’objectif, ce n’est pas de répondre nécessairement de façon [concrète] à la question. C’est d’ouvrir la [réflexion], et de partager ce que pourrait être cette discipline à travers les pratiques des artistes qui ont participé aux résidences de recherche-création», exprime Oriane Asselin Van Coppenolle.

L’exposition au «concept inédit» propose également des œuvres interactives. «Le LLio a créé une expérience de réalité virtuelle.»

Il sera possible de visiter l’exposition dans la salle Premier Tech du Musée du Bas-Saint-Laurent, et ce, jusqu’au 16 mars 2025.

«Sociochimie. L’intangible qui nous relie» est une initiative portée par le Cégep de Rivière-du-Loup via la GREB et le LLio, et financée par le Fonds de recherche Québec – Nature et technologies et Société et culture.