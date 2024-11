Karel Bélanger sélectionné sur la liste préliminaire du Prix de poésie Radio-Canada

Le Louperivois, Karel Bélanger, fait partie des 22 poètes en lice pour le Prix de poésie 2024 dévoilés le 7 novembre par les Prix de la création Radio-Canada. Sa suite poétique, Les étoiles ordinaires, composée de douze courts poèmes a su retenir l’attention du comité de lecture par sa «grande beauté» et son «art du punch incroyablement efficace».

Dans sa suite, le poète raconte l’histoire d’un gars qui pensait quelque chose, mais réalise qu’il s’était trompé. «Ça parle de l’idée d’être en retard un petit peu sur la vie. De voir les autres qui ont fait plein de choses, et toi, de te sentir en retard par rapport à ça», rajoute-t-il. Ces poèmes évoquent ses passages tardifs, sa procrastination.

«D’une grande beauté, l’exaltation et l’ordinaire sont mixés de façon très fine et habile. Lire de la poésie qui ose la philosophie avec adresse, c’est rare et c’est précieux. Les réflexions percutent et les images touchent, avec un art du punch incroyablement efficace», a commenté le comité de lecture formé de Kim Doré, Sayaka Araniva-Yanez, Martin Laroche et Alexandre Dostie.

M. Bélanger, connu par plusieurs grâce à son travail et ses chroniques littéraires mensuelles effectués ses dernières années à la Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup, est tombé en amour avec les mots par la lecture dès son plus jeune âge. À l’adolescence, il s’est vite épris de l’écriture en commençant à écrire «une sorte de poésie» qui se voulait être des paroles de chanson.

De fil en aiguille, «c’est devenu mon moyen d’expression», indique-t-il. Le Louperivois a donc a poursuivi sa pratique d’écriture à mesure qu’il continuait son cheminement scolaire. Il a fait son cégep dans un programme préuniversitaire d’art et lettres, avant de se rendre à l’Université de Sherbrooke, puis à l’Université du Québec à Rimouski pour terminer son baccalauréat en lettres et création littéraire.

Afin de peaufiner son écriture, le poète a entamé une maitrise en recherche et création littéraire à l’UQAR qui sera en pause pendant un moment, puisqu’il a commencé à enseigner la littérature au Cégep de Rivière-du-Loup cet automne.

Le Louperivois se réjouit d’avoir été sélectionné parmi cette liste préliminaire. «D’y être parvenu déjà, c’est comme une tape dans le dos, ça fait bien plaisir», assure-t-il. C’est la deuxième fois qu’il participait au Prix de la poésie. L’an dernier, il avait envoyé sa candidature avec une version plus préliminaire de sa suite «Les étoiles ordinaires».

Voir son nom apparaitre sur la liste préliminaire est pour lui une sorte de consécration. «C’est la première fois que je voyais l’auteur de Rivière-du-Loup, Karel Bélanger», souligne-t-il. Il est aussi entouré de poètes publiés comme Geneviève Dufour et Marise Belletête qui a gagné le concours en 2021.

«L’écriture a toujours fait partie de ma vie […] J’écris parce que j’ai besoin d’écrire […] C’est un besoin que je dois satisfaire», confie Karel Bélanger. Qu’il soit choisi ou non comme finaliste, le poète travaillera sur un futur recueil de poésie qui pourrait avoir le même nom que sa suite poétique, et sur un projet de roman.

Cette année, 23 poèmes écrits par 22 personnes ont été retenus parmi 700 textes reçus. Le jury composé de la poète et romancière Louise Dupré, du poète Jean-Philippe Raîche et de la poète et médecin-psychiatre Ouanessa Younsi choisiront seulement 5 finalistes. Ils seront annoncés le 14 novembre.

Le gagnant sera connu une semaine plus tard, le 21 novembre. Le lauréat remportera une bourse de 6 000 $, une résidence d’écriture au Centre des arts de Banff et la publication de son texte sur le site de Radio-Canada. Les finalistes auront chacun droit à une publication de leur texte, et à une bourse de 1 000 $.