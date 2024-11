Une supplémentaire pour le spectacle Broue au Centre culturel Berger

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente une supplémentaire du spectacle Broue, avec Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville, le samedi 23 novembre 2024 à 20 h, au Centre culturel Berger.

C’est en 2013 que Les Productions Ménage à trois a vu le jour. Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville, décidèrent de s’associer pour le simple plaisir de travailler ensemble et célébrer la comédie. Le 6 juin 2019 eût lieu la première de Broue avec sa «Nouvelle administration». Un total de 72 représentations à guichets fermés furent données durant cette même année. Broue devait prendre la route en 2020 mais une certaine pandémie est venue mettre la tournée sur pause. Ce n’était que partie remise! Quelques vaccins plus tard, Broue s'est remise en marche en août 2021. Au cours de cette tournée, Broue est allée partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Le cap du billet Platine (100 000 billets vendus) a été franchi en juin 2022. La tournée s’est terminée en décembre 2022 après 185 représentations données. Mais à la demande générale et à notre grand bonheur, Broue revient au Centre culturel Berger!

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.