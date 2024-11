Le retour des Vulgaires Machins à Rivière-du-Loup

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le nouveau spectacle des Vulgaires Machins, le jeudi 21 novembre 2024 à 20 h, en formule Shows du garage au Centre culturel Berger. La première partie du spectacle est assurée par la jeune formation louperivoise Collation.

Après plus d’une décennie de silence discographique ponctuée de rares réapparitions scéniques, Vulgaires Machins est de retour avec le nouveau spectacle/album Disruption. Si cet album est toujours porteur des charges socio-politiques qui ont fait la signature de la formation, il ouvre ses horizons sur des réflexions plus introspectives quant à l’évolution d’un monde dont l’effondrement s’accélère. Avec le renfort de Pat Sayers à la batterie, le trio original enrichit également son punk-rock d’inclinaisons grunge et synth-pop. Véritable cri du cœur à dépasser la tentation nihiliste, Disruption est célébré par la critique comme par le public.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.