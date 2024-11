Dévoilement du spectacle «Raconte-moi l’histoire de Casse-Noisette»

Le spectacle «Raconte-moi l’histoire de Casse-Noisette», une coproduction de Rivière-du-Loup en spectacles, District Danza et le programme Arts-études Musique de l’École secondaire de Rivière-du-Loup s’ajoute à la programmation automnale du Centre culturel Berger. Trois représentations du spectacle sont prévues les vendredi 6 décembre à 19 h et le samedi 7 décembre à 15 h et 19 h.

Initialement, ce spectacle avait été présenté en 2023 en sortie scolaire uniquement mais pour cette année, Rivière-du-Loup en spectacles s’ajoute à la production du spectacle pour que «Raconte-moi l’histoire de Casse-Noisette» devienne un spectacle professionnel offert au grand public et non plus en formule scolaire.

Une soixantaine de musiciens et plus de 100 danseurs et danseuses préparent ce spectacle unique dans la région. «Plusieurs tableaux plus traditionnels et quelques interventions jazz et hip-hop se marieront sur scène. Plusieurs ajouts ont été faits tant dans les tableaux au début du ballet que dans la dernière partie. En début de spectacle, l’excitante mélodie des soldats mécaniques saura soulever la foule. Et en fin de spectacle, l’ajout des danses chinoises, orientale et de l’apothéose finale fait en sorte que l’orchestre sera présent pour tout le cycle de danse. Enfin, plusieurs de nos jeunes élèves-musiciens étaient présents pour la première édition en 2023. Leur performance de 2024 est donc encore plus solide et convaincante», résume Christian Roussel, coordonnateur au programme Arts-études musique de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Les élèves de ballet de l’école de danse District Danza pourront ainsi avoir une tribune pour démontrer le côté plus classique de leurs apprentissages dans le cadre de ce spectacle.

L’histoire sera narrée sur scène par l’artiste multidisciplinaire Marilie Bilodeau. L’enseignante de ballet de District Danza, Véronica Senn, agit comme metteure en scène et chorégraphe, en collaboration avec les autres entraîneurs de l’école de danse. L’orchestrateur de Québec, Yvan Moreau, a pour sa part adapté les pièces de Casse-Noisette pour l’orchestre d’Arts-études Musique, en tout respect de la tradition. Le directeur technique Patrice Lapointe s’occupera de la conception d’éclairage, le cinéaste Nicolas D’Astous a créé les tableaux vidéo et le musicien Mathieu Boucher s’occupera de la conception audio du spectacle.

Il est possible d’obtenir plus d’informations au sujet de ce spectacle en communiquant avec le Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.