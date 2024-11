Des couleurs louperivoises à Révolution

L’émission de danse Révolution avait des couleurs louperivoises le 10 novembre dernier, alors que le danseur Zachary Bastille était de retour sur scène pour le dernier défi des Maîtres. Bien que cette soirée ait marquée la fin de son parcours, le jeune homme a offert de belles performances.

Parmi les milliers de spectateurs attentifs ce soir-là, on compte ses grands-parents, Lévis Milliard et Marie-Reine Rioux, propriétaires de Chaussures Cendrillon situé sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

Sur la chanson «Le mer» de Charles Trenet, Zachary Bastille s’est démarqué avec un numéro impliquant des éléments de décor tels que des bateaux en papier et un filet. L'idée derrière son numéro : un pêcheur qui raconte ses multiples voyages à la mer, «l’appel de l’aventure».

Le Maître Jean-Marc Généreux a tenu à souligné la technique très pointue du danseur. «Tu ne te permettras pas de faire des choses non contrôlées, parce que tu es habitué à la qualité. Mais ce soir, j’ai senti de la fragilité quand tu t’es roulé par terre. Toute cette section-là, ce n’était pas parfait. Et c’est ce que je voulais que tu fasses», lui a-t-il exprimé.

Les juges ont apprécié la performance et la révolution du danseur, qui lui ont valu une note finale de 87.

«J'ai l'impression, dans ton interprétation, qu'il y a toujours un espace entre toi et ton oeuvre», a confié la juge Lydia Bouchard. «Je ne veux pas te voir interpréter ta pièce, je veux te voir la vivre.»

À la fin de l'épisode, tous les danseurs disposaient de 45 secondes afin de se prouver une dernière fois sur scène. Sur la chanson «Le feu» de Walter Astral, Zachary Bastille a choisi de retrouver son style de danse. «On retourne vraiment dans quelque chose de plus abstrait, plus mystérieux, et ils vont se rappeler pourquoi ils sont tombés en amour avec moi la première fois», a-t-il confié avant sa performance.

Seulement trois candidats ont été choisis pour poursuivre à la ronde des finales, soit le duo Adriano et Samantha, Cindy et les Sœurs Bégin.

Zachary Bastille, originaire de Gatineau, a fait ses études de danse à Toronto. Il réside, depuis plus de deux ans maintenant, à Montréal.

Révolution est une émission de danse diffusée sur la chaîne TVA. Cette dernière est animée par Sarah-Jeanne Labrosse. Plusieurs danseurs, seuls ou en groupe, y présentent des numéros devant trois juges, les Maîtres, soit Jean-Marc Généreux, Lydia Bouchard et Mel Charlot, pour tenter de remporter un grand prix de 100 00$.

Rappelons que cette cinquième saison est particulière, alors qu’elle rassemble 24 danseurs étoiles qui ont marqué la scène de Révolution. Le calibre de la compétition étant plus élevé, ils doivent se surpasser pour franchir les différentes rondes.