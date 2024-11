Rick et les Bons Moments livre son «Testament»

L’auteur-compositeur-interprète de Sainte-Rita, Éric Blanchard, a lancé son troisième album solo intitulé «Testament» le 8 novembre. Musicalement, cet opus est un hommage à l’Americana, un style musical qui fleurit à Nashville, la ville de la musique.

Rick a voulu créer un album comme s’il était son dernier. Les thèmes de gratitude, de pardon et d'amour envers ses proches et les personnes qu'il rencontre se retrouvent donc au cœur de ses textes. «Je me suis dit que j’allais tenter autre chose, cette fois : dire ce que j’ai sur le cœur. Chaque jour peut être le dernier et on ne sait jamais si l’on aura une autre chance de dire merci, de demander pardon ou d’exprimer notre amour envers nos amis, nos familles et les gens qu’on croise sur notre route».

Cet album de Rick et les Bons moments est lancé sous l’étiquette Rosemarie Records. Il a été coréalisé par Joshua Grange (Sheryl Crow, Lucinda Williams, KD Lang) et enregistré entre le Studio Wild à Saint-Zénon et le Resistor Studio à Nashville.

Rick sera accompagné de ses Bons Moments le temps de deux spectacles-lancements cet automne : d’abord le jeudi 21 novembre au Palais Montcalm de Québec, puis deux jours plus tard, le samedi 23 novembre, au Café Grains de folie de Trois-Pistoles.

C'est dans la foulée de ses 50 ans que le réalisateur et musicien Eric «Rick» Blanchard a décidé de relever le défi de Rick et Les Bons Moments. Avec un bagage de 25 ans de collaboration et d'expérience au sein de divers projets avec des artistes de la scène musicale canadienne, Rick a senti l’urgence de se lancer dans un projet solo.