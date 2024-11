Sociochimie, un concept inédit au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le Cégep de Rivière-du-Loup, annonce l’ouverture de sa nouvelle exposition immersive et interactive intitulée «Sociochimie. L’Intangible qui nous relie». L’exposition se déroulera du 15 novembre 2024 au 16 mars 2025 dans la salle Premier Tech.

Pure fabulation, la Sociochimie ouvre sur un monde de possibilités. Résultant de résidences de recherche et création, cette exposition collective offre à la population une réflexion sur les interactions humaines à travers une lentille scientifique et artistique, en entremêlant la chimie et la sociologie.

Impliquant de nombreuses personnes, l’exposition Sociochimie présente les fruits des réflexions entre le Groupe de recherche en environnement et en biotechnologie, Le Laboratoire en innovation ouverte, des artistes, des étudiants du Cégep ainsi que le Musée du Bas-Saint-Laurent.

L’exposition résulte d’un projet collectif innovant et interdisciplinaire. Non seulement elle brise les barrières entre les disciplines, mais elle est une invitation à réfléchir autrement sur le monde. «Sociochimie» est façon de découvrir comment l'art peut enrichir la compréhension des relations humaines et de la chimie. «Qu’est-ce que la Sociochimie? Cette exposition ne propose pas de réponse concrète, elle amorce la réflexion et vous invite à y participer!»

Toute la population est invitée à un vernissage festif qui aura lieu le vendredi 15 novembre à partir de 17 h.