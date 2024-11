Sophie Deraspe à l’honneur de la 13e édition de Vues dans la tête

Le festival de cinéma «Vues dans la tête» annonce la présence de la réalisatrice native de Rivière-du-Loup, Sophie Deraspe, comme tête d’affiche de sa 13e édition qui se déroulera du 13 au 16 février.

La cinéaste, dont le dernier long-métrage «Bergers» s’est vu décerner le prix du meilleur film canadien au prestigieux TIFF de Toronto en septembre, sera accompagnée en sol louperivois par ses invités, comédiens, cinéastes et autres collaborateurs pour ces quatre jours de projections où sont prévus rencontres, grands entretiens et soirées festives au cœur de l’hiver.

Sophie Deraspe œuvre dans le milieu cinématographique depuis le début des années 2000. Elle signe en 2006 son premier long-métrage «Rechercher Victor Pellerin» qui se démarque à l’international, remportant notamment la Mention du jury du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Elle enchaine ensuite les succès avec «Signes vitaux» en 2009 et «Les Loups» en 2014, avant de faire sa marque dans le documentaire avec le long-métrage «Le profil Amina». En 2019, elle signe «Antigone», œuvre saluée par la critique et sacrée Meilleur film canadien au TIFF, avant d’être sélectionnée comme candidat canadien dans la course à l’Oscar du meilleur film international.

L’organisation de Vues dans la tête travaillera donc en collaboration directe avec Sophie Deraspe dans l’élaboration de sa programmation. Comme par les éditions passées, le festival ne se limitera pas aux seules projections, mais proposera au grand public des rencontres avec des artisans du cinéma sous forme de tables rondes, classes de maître et soirées festives.

Un spectacle musical sera également présenté cette année. Il mettra en vedette le trio montréalais de renommée internationale «Dear Criminals» dans une soirée qui débutera avec la présentation d’une programmation de courts-métrages.

Le quartier général extérieur du festival fera également son retour en février. Toute la population est invitée à se joindre aux festivaliers autour d’un breuvage et d’un feu, les vendredi et samedi, sur la plage urbaine de la rue Lafontaine.

La programmation complète et les invités du festival seront dévoilés en janvier. En attendant, les passeports et les billets sont déjà en vente dès maintenant en prévente. Pour toute information il faut consulter le au www.vuesrdl.com.