De la belle visite à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup

La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup recevra de la belle visite les 9 et 10 novembre. Le samedi, l’exposition itinérante «Mémoires vivantes - La ligne du temps», célébrant les archives de la Maison d’Haïti, s’arrêtera sur la rue du Rocher pour une journée seulement. Le lendemain, ce sera au tour de Jean-Philippe Pleau d’y être attendu, le temps d’une causerie littéraire autour de son roman-événement «Rue Duplessis : ma petite noirceur».

S’inscrivant dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se tient du 4 au 10 novembre, l’exposition «Mémoires vivantes - La ligne du temps» soulignera les 50 ans de la Maison d’Haïti.

Le demi-siècle d’histoire de cet organisme communautaire et culturel montréalais sera relaté dans une projection murale, qui sera diffusée en boucle dans l’aire d’exposition de la bibliothèque, de 10 h à 17 h. Des albums photos, des affiches d’événements ainsi que six ouvrages relatifs à cet organisme pourront être découverts par le public. À 13 h, les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à une activité de médiation animée par Marie-Laure M. Rozas, médiatrice culturelle, artiste et documentariste. Pour clore cette journée, un goûter avec des bouchées haïtiennes sera servi à partir de 16 h.

Le dimanche 10 novembre, à 14 h, les participants seront transportés vers Drummondville, ville d’origine de l’auteur Jean-Philippe Pleau, qui y campe son roman «Rue Duplessis, ma petite noirceur». L’animateur de l’émission «Réfléchir à voix haute», au micro d’ICI Première, se livrera notamment sur son vécu de transfuge de classe au cours d’une causerie littéraire tenue sur la scène de la salle Bon-Pasteur. L’artiste peintre Stéphanie Robert animera la discussion.

Ces activités sont gratuites et ne nécessitent aucune inscription. Pour toute question, les gens sont invités à contacter Nadia Côté, au 418 867-6668 ou à [email protected].