Le nombre de cours à la hausse à l’ÉMAC

Le nombre d’élèves inscrits pour l’année 2023-2024 à l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup demeure relativement stable, à 434 dans 15 disciplines musicales différentes. C’est en partie ce qui ressort du rapport annuel de l’organisme, déposé lors de la récente assemblée générale annuelle.

Le nombre de cours dispensés a augmenté, passant de 7 300 à 9 000, ce qui témoigne de l’engagement prolongé des élèves tout au long de l’année scolaire. «Nous constatons que nos élèves sont de plus en plus engagés, ce qui montre l’impact de nos programmes», déclare le directeur général de l’ÉMAC, François Lévesque, ajoutant que les efforts de l’organisme dans la communauté restent forts.

Ainsi, près de 200 activités, concerts et ateliers ont été organisés dans la région. Parmi celles-ci, 16 concerts de fin de session ont attiré plus de 1 100 spectateurs, en plus de la grande performance au Centre culturel Berger, réunissant 60 musiciens et chanteurs, incluant des élèves et professeurs de l’ÉMAC.

Les activités communautaires, incluant les ateliers dans les garderies et résidences pour personnes âgées, ont permis de rejoindre avec 867 personnes dans toute la MRC.

«Nous sommes fiers d'avoir vu autant d'intérêt, non seulement pour nos cours, mais aussi pour les événements communautaires que nous organisons», exprime M. Lévesque. «Nos concerts, ateliers, et collaborations avec les écoles locales renforcent nos liens avec la population.»

De plus, les ateliers culturels offerts aux jeunes et aux aînés ont permis de rejoindre des centaines de participants, notamment avec des projets comme les ateliers adaptés pour les personnes âgées ou ayant des handicaps.

L'année a également été marquée par des collaborations fructueuses avec le Cégep de Rivière-du-Loup, qui ont permis la création d'une nouvelle formation unique en pédagogie musicale, qui assure la relève parmi les professeurs et obtient un succès inespéré, même outre-frontière.

PROJETS À VENIR ET DÉFIS

Pour l’année à venir, l’ÉMAC prévoit le développement d’ateliers supplémentaires, en particulier dans les résidences pour aînés et les écoles, ainsi que l’expansion des formations spécialisées. Toutefois, des défis subsistent, notamment, le financement des projets culturels dans un contexte économique incertain. L’école compte sur ses partenaires locaux et provinciaux pour soutenir ces initiatives.

«Notre objectif reste clair : offrir une éducation musicale accessible et de qualité à tous les résidents de la MRC de Rivière-du-Loup», conclut François Lévesque.