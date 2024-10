Le Marché des Iles remporte un quatrième prix Excellence

Le Marché des Iles de L’Isle-Verte a remporté le prix Excellence pour la bannière Marché Ami, lors du Grand gala des marchands (Marché Ami et Marché Richelieu) qui avait lieu le 19 octobre à Rivière-du-Loup. C’est la quatrième fois en cinq ans que le Marché des Iles reçoit cette distinction, qui récompense la qualité de ses services.

Ce concours, qui existe depuis cinq ans, réunit l'ensemble des bannières qui sont divisées entre l'est et l'ouest du Québec. «On suit le marché, c’est important pour nous d’avoir des nouveautés et d’être avant-gardistes […] On prend soin du magasin, ça nous coute plus cher, mais il se respecte. Je suis très fière quand les gens entrent, les locaux comme les touristes», explique la propriétaire, Sandra St-Jean.

Cette dernière s’implique dans sa communauté, ce qui pèse aussi dans la balance lors de ce type de concours. Pour les prochaines années, elle souhaite développer son service de traiteur, qui permet à son commerce de proximité de se démarquer des grandes chaines.

«C’est un magnifique cadeau qui nous motive à continuer de vous offrir le meilleur, chez nous, à L’Isle-Verte», a partagé le Marché des Iles, sur ses réseaux sociaux. Au cours de l’année dernière, plus de 500 000 $ ont été investis afin d’agrandir les locaux du Marché des Iles. La façade du bâtiment a aussi été revampée.

Rappelons que Sandra St-Jean a racheté le marché d’alimentation local en novembre 2015, à la suite d’une fermeture de quelques mois. Elle a rouvert l’épicerie en janvier 2016, après avoir rejoint la bannière Marché Ami. L’entrepreneure souhaitait redonner à son village et à sa région un service de proximité qu’elle appréciait.

En juin 2016, Sandra St-Jean a remporté le prix du public au Gala national des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.