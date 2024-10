Trois-Pistoles s'invite dans les années 1920

Marc Beaudet, auteur de la série de bandes dessinées «Le Clan» dont l’action se déroule à Trois-Pistoles, a été nommé caricaturiste francophone de l’année au Canada. Il a reçu le prix George Townshend au gala de clôture du colloque de l’«Association of Canadian Cartoonists» et de l’«Association of American Editorial Cartoonists» le 5 octobre au ...