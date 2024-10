Une ovation pour Gabriella à Trois-Pistoles

Le spectacle de Gabriella Laberge, qui avait lieu le 18 octobre à l’église de Trois-Pistoles, a attiré 264 personnes. L’évènement a su ravir les Pistolois. Ils ont offert une ovation debout à l’auteure-compositrice-interprète à la fin de sa toute dernière chanson.

COLLABORATION : Dany Larrivée et Alyson Théberge

La femme de 31 ans était dans Les Basques dans le cadre de sa tournée «Million Lights» qu’elle présente au Québec depuis avril. La multi-instrumentaliste était accompagnée de son ami Zander Howard Scott. Ils ont introduit le spectacle par de doux et mélodiques morceaux de leur répertoire avant de gâter les choses.

Rapidement, la chanteuse a pu montrer son aisance avec différents instruments comme la guitare acoustique, la mandoline, le piano et le violon. L’énergie déployée progressivement par Gabriella et son acolyte a plu aux spectateurs. Débutant par une ambiance intimiste, douce et feutrée, le spectacle s’est transformé en un moment mélodique, énergique et passionné.

Les spectateurs ont eu la chance d’entendre des chansons de Gabriella, en plus d’avoir droit à des interprétations de pièces connues. Elle a notamment chanté «The Scientist» de Coldplay qu’elle a interprété à «The Voice France».

Cet évènement s’inscrivait dans la programmation 2024 de Diffusion 3P. Pendant la saison, Trois-Pistoles a notamment accueilli Patrick Norman.