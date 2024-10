L’Ensemble Antoine-Perreault en concert à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles a invité l’Ensemble Antoine-Perreault pour offrir son spectacle de Noël 2024 le dimanche 10 novembre à 14 h à l’église de Trois-Pistoles.

La chanteuse louperivoise Geneviève Roussel sera présente à titre de soliste invitée. Pour l’occasion, l’orchestre de 45 musiciens, sous la direction de Simon Dolbec, présentera un programme incluant une grande variété de musique de Noël.

Fondé en 1979, l’Ensemble Antoine-Perreault est un orchestre d’harmonie qui regroupe 45 musiciennes et musiciens de la région de Rimouski, Mont-Joli et Rivière-du-Loup et des municipalités avoisinantes. L’Ensemble Antoine-Perreault aborde un répertoire varié et renouvelé. Souvent, des chorales ou des artistes invités, chanteurs ou musiciens, se joignent à l’Ensemble lors de ses concerts.

Les billets sont en vente chez Kadorama, au dépanneur Guérette et pour information et réservation, on appelle le 418-851-4031.