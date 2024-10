La bibliothèque Françoise-Bédard souligne la Semaine des bibliothèques publiques

La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup célèbre la diversité de sa clientèle et de son équipe à l’occasion de la 26e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, du 19 au 26 octobre.

Pour cette édition, sous le thème «Ma biblio aux mille et un visages», la population louperivoise est invitée à explorer la diversité des services proposés par la bibliothèque et des personnes qui la font vivre au quotidien et l’ancrent dans sa communauté.

Cette semaine spéciale débutera avec la populaire vente de livres, dès le samedi 19 octobre. Devenu un classique au fil des années, cet événement se poursuivra toute la semaine, durant les heures d’ouverture. La règle est toujours la même : 1 $ par bouquin ou, pour les plus grands lecteurs, un sac réutilisable rempli pour 10 $ seulement.

Le dimanche 20 octobre, une seconde édition de la Bibliothèque vivante / Living Library sera présentée dans l’aire d’exposition en collaboration avec Héritage Bas-Saint-Laurent. Le concept, qui voyage depuis plus de 20 ans partout dans le monde, invite à «emprunter» une personne pour échanger avec elle et profiter de son expérience et de ses connaissances. L’activité sera présentée en français et en anglais.

Les citoyens auront la chance d’en apprendre plus sur l’équipe en visionnant une série balado sur la page Facebook de la biblio. Chaque membre du personnel y racontera son parcours professionnel unique. Tout le monde est enfin invité à participer au concours national Une belle histoire avec ma biblio. Jusqu’au 26 octobre, les gens peuvent livrer un témoignage sur leur expérience en bibliothèque, à semainedesbibliotheques.ca/concours. Quatre personnes choisies au hasard remporteront une carte-cadeau de 100 $ valable chez Les libraires ou à la Sépaq.