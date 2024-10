Gabriella en spectacle à Trois-Pistoles

Dans le cadre de sa tournée «Million Lights», l’auteure-compositrice-interprète originaire de Montréal, Gabriella, sera de passage dans la région. Elle s’arrêtera, ce vendredi 18 octobre, à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles.

Gabriella a eu l’occasion de performer sur plusieurs scènes au Québec, notamment en faisant plus de 150 spectacles avec son premier album «Story of Oak» sorti en 2015. Plusieurs la connaissent aujourd’hui pour ses participations à «The Voice France» en 2016, «Eurovision» en 2019, et «America’s Got Talent» en 2021.

«Quand j’étais petite, je voulais faire du violon, chanter, faire des concerts et voyager. Et là, je sens vraiment que je suis sur mon X, partage Gabriella. Ce que j’aime le plus c’est de composer, partager, de raconter mes histoires.»

À l’automne 2023, Gabriella était en tournée au Mexique. Depuis avril dernier, la chanteuse se déplace aux quatre coins du Québec pour présenter «Million Lights».

Le nom de sa plus récente tournée, «Million Lights», est à la fois le nom de l’une des chansons de son premier album, mais également le nom de son entreprise de production. «Pour moi, ce que ça représente, c’est la capacité de pouvoir vraiment faire les choses à ma manière, d’être autonome», exprime Gabriella.

Il s’agit, d’autant plus, de sa toute première tournée en tant que productrice. «C’est quand même un gros chapeau à porter», confie-t-elle. «Je préfère ça, en fait. De choisir mon équipe, de savoir qui m’accompagne sur la route, de pouvoir donner plus à mon équipe s’il y a plus. C’est super important pour moi.»

Gabriella dit avoir bien hâte de prendre la route en direction de Trois-Pistoles, ce vendredi. «La dernière fois que j’y suis allée, je pense que c’était en 2019. Donc, ça va faire du bien d’y retourner, mentionne la chanteuse. Puis, de rencontrer les gens là-bas, aussi, on n’en a pas souvent la chance.»

Sur scène, Gabriella sera accompagnée de ses meilleurs amis, dont Zander Howard Scott, un multi-instrumentiste qui joue du violoncelle, de la guitare et du piano. «Il est tellement habile avec ses instruments que, parfois, je le laisse improviser, opérer sa magie, pendant deux à trois chansons.»

Elle y performera, entre autres, des reprises, dont la chanson «The Scientist» de Coldplay qu’elle avait interprété à «The Voice France». «J’ai été connue avec des reprises, donc c’est important, pour moi, d’en faire quelques-unes», précise Gabriella.

Les spectateurs pourront également entendre des chansons de son premier et deuxième album, «Étrangère», de même que son dernier EP, et celui à venir. «Je m’adapte vraiment selon le public», ajoute la chanteuse.

Le spectacle de Gabriella s’inscrit dans la saison 2024 de Diffusion 3P. Il est toujours possible de se procurer des billets en ligne, soit au diffusion3p.com.