Vibrance & vacarme au Musée du Bas-Saint-Laurent

Caravansérail présente Vibrance & vacarme, un double évènement d’art de performance à Rimouski et Rivière-du-Loup. Il rassemble cinq artistes pour deux soirées électrisantes, diversifiées et audacieuses, présentées en deux temps et en deux lieux, les 12 et 18 octobre.

À Rivière-du-Loup, la performance des artistes Lé Boucher Trudel, Joliz Dela Peña, Michelle Lacombe et Suzanne Valotaire + Philippe Dumaine sera présentée le vendredi 18 octobre au Musée du Bas-Saint-Laurent à 18 h. Le public sera accueilli à partir de 17 h et l’entrée est gratuite. Le commissaire de ces évènements est Christian Bujold.

En marge de la programmation publique de Vibrance & vacarme, les artistes Sébastien Goyette Cournoyer, Nadia Gagné et Michelle Lacombe ont offert des ateliers d’initiation à la performance auprès des étudiant·e·s en arts des cégeps de Rimouski (7 octobre 2024) et de Rivière-du-Loup (8 octobre 2024).